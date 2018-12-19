古勝：外圍風高浪急　避險至上　

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，周一晚美股愈跌愈深，三大指數又再跌逾2%。不過，港股周二初段低開後竟然可以彈一轉，恒指最高升過上26,152點後先至回軟，最終跌273點收報25,814點，成交叫多番些少，去到679億元。



近日市況有幾點值得留意，首先係美國總統「侵侵」在議息結果公布前夕，繼續喺社交媒體上批評現時外圍紛亂及通脹仍低下，聯儲局還在考慮再加息。當然，佢用心路人皆見，但若然本周真係唔加息(機會仲係唔大)，相信隨時令到投資市場反轉再反轉，這點必須關注！



睇番港股方面，騰訊控股(00700)股價周二跌1.9%，但成交僅56億元唔算多，加上其他權重股如滙豐控股(00005)、中移(00941)及建行(00939)等跌幅都少過1%，反映大戶其實唔算沽得好狠。



另外，作為港股晴雨表的港交所(00388)近期走勢開始轉為橫行，9日RSI為49，走勢中性。加上近期港股成交轉靜，顯示短期內投資者轉趨觀望的同時，後市欠缺大方向，好淡雙方均未敢貿然進攻。既然外圍風高浪急，港股成交縮水波幅收窄，短炒長揸贏面皆下降，暫時要在港股搵食的難度都幾高。



大價股無得炒，其他股份亦唔好得幾多。好似早期一度被市場憧憬北水會大炒特炒的同股不同權股份(又稱「W股」)，就真係今時唔同往日，即使港滬深三地交易所已取得共識，將在一九年中將同股不同權公司納入港股通，但係冇鑊氣就講乜都假，而且遠水亦難救近火！



睇番小米集團(01810)及美團點評(03690)周二分別跌1.9%及7.6%，尤其是美團基本上除咗上市頭幾日即沽有錢賺外，其後股價潛水至今，周二收市價較招股價69元已累跌逾三成，真正「生不逢時」，所以無論係已上市還是正準備上市的W股，都係唔掂好過。



中美貿易戰前景未明，投資市場危機四伏，加上歐洲央行宣布結束量寬，再次提醒投資者環球央行收水持續。同時，市場對明年全球經濟憂慮日增，避險需求持續上升，資金除可選擇美元外，亦有利金價走勢。這從近期美匯指數徘徊於97水平，國際金價同樣企穩1,250美元樓上可見一二。



策略上，金價有持續向好，而港股冇乜板塊好炒，預期金礦股仍然有水位。觀乎紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)及招金礦業(01818)三隻人氣較旺的股份，以後兩者走勢較靚仔，再考慮到山東黃金為半新股，少咗蟹貨呢個因素，似乎最值博，建議小注順勢跟進，目標價22元，止蝕位18.5元。

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