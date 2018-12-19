黃國英：股市黑暗期孕育機遇

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，如果只是以市場指數表現來衡量股市前景的話，那麼未來一年，甚至幾年，都大可以對股市不聞不問，專心冬眠，無謂浪費時間。



先說恒指，過去十幾年出現過的大升市，全部都是資金流向所催生，不是全球量化寬鬆，就是北水南下，因為恒指成分股的整體結構實在太削，難以靠價值創造突圍而出。



至於美股三大指數，舊經濟的大板塊銀行股及能源股一向都是有限公司，而整個手機產業鏈向下垂低之後，大半個科技板塊也失勢，令到納指也不似可以輕易重擔強勢，遑論次一級的標普500指數及道指。



眼前急速的跌勢，應該是滾雪球效應，一路跌一路觸發更多的資金從ETFs流出。經此一役之後，一般人對被動式投資的興趣應該已經大減，逆轉過去十年對股市一個利好的大趨勢。



然而，如果閣下有一定股齡，經歷過美股於2000至2003年的黑暗期，以及2010至2015年港股的超大型上落市，便會明白指數是否可以創新高，和在股市中是否可以搵到錢，是沒有必然關係。賺錢是靠上上落落之間走位，股市會因應時勢冒出一批又一批贏家。



例如千禧年初，因為Enron事件及中國崛起，有批中小盤股突圍，2010至2015年則是新經濟股起飛期。只是近年ETFs盛勢，選股方法冷落，所以才如此倚賴市場指數。假如不想調節心態及打法，那麼真的可以離場，否則就會視這次全線下跌為一個選股吸納的機遇。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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