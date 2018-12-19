鄺民彬：政府谷內需利好體品股

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，環球經濟增長前景存疑，加上市場憂慮美國加息，周一晚美股再次急插。港股周二跟隨外圍低開，恒指失守26,000點，最終跌273點報25,814點，主板成交額僅得679億元。



汽車股持續弱勢，華晨中國(01114)及長城汽車(02333)跌3.0至3.3%。醫藥股逆市向好，中生製藥(1177)及石藥(01093)漲1.0至1.5%。



國際油價下滑，紐約期油一度跌穿50美元水平，並觸及14個月以來低位。石油股全線向下，中海油(00883)跌4.1%。另一方面，投資者憂慮環球經濟增長放緩，引發全球股市波動，避險情緒升溫，資金流入黃金市場。



金礦股亦受追捧，紫金礦業(02899)漲1.3%。再加上市場預期因美國經濟數據轉弱，聯儲局將會轉鴿，未來加息步伐或會減慢，對金價亦有支持，繼而利好金礦股股價表現。



另外，雖然內地慶祝改革開放40周年大會未有提及刺激經濟方案，但減稅降費方面則有消息傳出。內地媒體引述稅務部門官員報道，明年減稅降費規模可能達到1.5萬億元人民幣，較今年目標多出2,000億元人民幣。



事實上，內地11月消費品零售總額按年增長8.1%，遠差於市場預期的8.8%，更創下超過15年以來新低，中央政府有急切性去加大力度推動消費，為經濟托底。投資者可留意內需板塊，如體育用品股。



展望本周，焦點之一為中央經濟工作會議，中央政治局已預告明年重點工作圍繞「六穩」，市場憧憬將有利好政策出台，有助改善大市氣氛。另一焦點自然是聯儲局議息會議，惟在結果公布前，預期投資者入市意欲偏低，大市成交繼續偏少，港股短線於50天線爭持。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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