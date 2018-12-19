時富：中教基本因素仍穩健

時富財富管理部在東方產經「專家點評」專欄表示，教育板塊於今年受內地政策風險影響，股價以洗倉式下挫，但常言道有危就有機，內地政策主要打壓幼兒園過度逐利而影響民生，但高等教育受政策影響機會較低，故股價回落令個別股份變得吸引，今期將分析中教控股(00839)之前景。



中教控股為內地高等教育龍頭，主要提供民辦高等及職業教育機構服務，旗下有兩所大學及三所職業學校，透過併購成功錄得學生人數及學費增長，於2018年3月23日，中教完成兩項收購，即收購鄭州城軌學校及西安鐵道學院，使集團在校人數由首次公開發售時的約7.5萬名學生增加61.2%至逾12萬名。



集團早前公布截至8月底止八個月財政年度業績，期內純利增長65.9%至4.01億元人民幣，收入增長58.6%至9.3億元人民幣，當中學費佔九成，餘下為住宿費及配套服務費。



中國司法部曾在今年8月發布《民辦教育促進法(送審稿)》，當中提及禁止公辦學校利用其品牌名牟利，故此公辦學校不得再准許獨立學院掛名及支付管理費；獨立學院須獨立於公辦學校。



然而，這對於營運盈利性學校的公司來說並沒有限制，反而在更多獨立學院出售的情況下，將為中教在併購市場上創造更多機會。於8月底，集團擁有19.1億元人民幣現金，負債比率僅3.7%，相信集團將繼續以比同業較快的節奏收購新學校。



集團盈利增長理想，主因併購動力強，其2019年預測市盈率為21倍，雖高於行業平均，但鑑於學校在質素、地理位置及手持大量現金作併購等有利因素，溢價仍合理。

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