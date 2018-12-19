沈振盈：美股熊市確認　保存實力

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，美股連番下跌，熊市走勢已可確認。雖然道指從高位計，只回落了13%，但反映中小企業的羅素2000指數，已從高位回落逾兩成。另外，納指及標普500指數亦收低於2月份的低位，分別下破了「頭肩頂」及「雙頂」的頸線。



根據數據顯示，12月初投資者從美股基金贖回金額高達460億美元，是1992年至今新高。



美股之跌是有迹可尋，只要信奉基本分析，就預計得到美國實體經濟只是表面風光，美股估值已炒過龍。加上縮表的影響，稅改效應亦已淡化，自然應該全面撤退。8月建議大家美股要一股不留，將美股基金全面撤走，原因也在於此。



8至10月道指創新高，目的只為遮擋着其他股份的撤退，特別是科技股及中小企，兼且乘機要挾一些需要「追數」的基金落疊，期望能好彩地搭一程順風車，追番條數，結果就上了尾班車，送多一程。希望讀者們沒有因為基金及大行的大合奏，而誤上尾班車。



對於普羅投資者來說，在熊市一期的最佳策略，仍然是「一股不留，現金為王」，保留實力已跑贏所有職業選手，留有彈藥到明年，大把平、靚、正股份任你買。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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