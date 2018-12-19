姚遷：觀望政策出台　A股乏方向

中資基金經理姚遷在東方產經「專家點評」專欄表示，周一A股早市探底回升，但很快就隨外圍市場出現調整。近期大市在縮量築底，短線投機可關注流動性充沛的超跌股，以高拋低吸為主。投資熱點方面，可適當關注改革開放四十周年概念股。在具體操作上，不建議投資者高追，入市也要合理控制倉位。



A股是否見底？後市是否有望展開新一輪攻勢？分析員相信，中國重磅的經濟會議或會催生潛在利好因素，A股將進入重要的政策觀察時期。



近日市場呈現兩大現象：一方面A股市場低開低走，隨後基金入市護盤，指數探底回升，未見到有明顯的恐慌盤出現，說明風險系數仍在可控範圍內；另一方面，創業板表現較差，短線資金承接力度稍弱，創業板指數破位向下。



由於重量級的經濟會議即將召開，權重指數股勢必有護盤行動，市場風格或將轉變。因此，在此維穩的節點上，A股進入重要的政策觀察時期，後市走向有待進一步確認。



外圍方面，周一道指大跌507點，是連續兩天跌幅逾2%，反映華爾街對中美對峙以及美國加息的擔心，這不是特朗普發貼文「吹吹水」就能解決，小心美股大跌對中港股市也有不利影響。



這時候投資者入市有甚麼好做呢？其實找出一些有賣點的新股也不失為好方法。近年電子商貿顛覆了零售市場，消費者從電商購買的產品往往數量較少，電商亦要相應訂製不同大小的包裝紙品，大大推動包裝行業的需求急速增長。



以即將上市的濟豐包裝(01820)為例，其主要客戶是一家在美國上市的內地電商巨擘，在短短三年間，集團來自電子商貿客戶的銷售累計上升近4倍，但只佔其營業收入總額約5%，反映增長空間龐大。市場預計，電商的市場規模由2018至2022年的年複合增長率達19.1%。加上內地瓦楞紙箱的人均消耗量遠低於發達國家，未來瓦楞紙需求將以雙位數增長。



濟豐包裝會為客戶度身訂製產品，同時在鄰近客戶的地區設廠，公司目前有11間廠房，今年更率先在惠州新建廠房，以開拓華南市場，以把握大灣區的發展的商機。是次集資淨額逾七成將用於在中山及浙江興建新廠房，進一步帶動業務增長。



值得一提的是，公司兩大供應商玖龍紙業(02689)及山鷹紙業，用實際行動支持濟豐，成為其基石投資者，有利公司確保有穩定的原材料供應。



內地瓦楞紙包裝市場高度分散，中央近年實施愈來愈嚴格的環境法規，不少過時及產能少的企業陷入困境，甚至停工。公司設有碳中和工廠，相信可進一步擴大市場份額，前景可看高一線。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)

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