袁沛儀：市場等議息　歐幣區間整固

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，市場觀望聯儲局議息，縱使特朗普認為目前無必要加息，但美國就業市場強勁，通脹前景有放緩壓力但仍處於近年高位。若聯儲局有足夠獨立性，本次加息無懸念，而明年加息步伐將如官員早前發表鴿派言論般見放緩，估計美元反映了部分預期，美匯指數96.3見支持。



另外，英國及加拿大周三將公布通脹數據，在油價走勢放緩下，料兩地通脹均見回落，提振英鎊及加元有限。距離英國脫歐表決日尚有一個月，料此前英鎊走勢審慎，只在1.2480至1.2690區間上落。然而，油價在低位50美元附近徘徊，料美元兌加元維持在十月初以來形成的上升軌內行走，上望1.3540。



歐元區消息較為淡靜，歐元無方向，料在1.1270至1.1440區間整固；美元兌瑞郎在0.99附近膠着。日本也如是，惟技術上美元兌日圓貼近保力加通道底，料111.60見明顯支持，隨後上試113.40。



澳元近日技術上貼近保力加通道底，目前見短線技術反彈，加上澳洲儲備銀行表示下一次調整貨幣政策應是加息，但短期內沒有足夠條件進行，限制澳元升幅，料0.7250見阻力。紐元也如是，0.6970見阻力。

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