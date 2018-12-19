西證國際：聯儲局來年幣策料偏鴿

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲將於周四凌晨發表貨幣政策聲明、公布經濟預期和加息點陣圖。本次聯儲局加息25個基點應無懸念，惟全球需求轉弱將拖累美國明年經濟增速放緩，此次會議或意味着2019年的加息決策變得更加慎重。



此前9月點陣圖顯示，2019年將加息三次，而12月點陣圖分布可能更為鴿派。目前市場預計明年加息次數不會超過兩次，即表示是次加息後再下一次加息最快也僅會在明年6月。



中國財政部上周五表示，將從2019年1月1日起對美國製造的汽車和汽車零部件暫停加徵關稅三個月，中國進口美國汽車的關稅從原來的40%降至與其他國家相同的15%。雖然兩國之間的汽車出口規模相對較小，但暫停加徵關稅和此前購買大豆，乃中美貿易戰開始緩解的初步迹象。



此外，中央經濟工作會議為明年經濟政策定調，此輪會議或將提出刺激經濟和開放市場的新措施。最近廣東省政府表示按國家統計局要求停止發布PMI，相信貿易戰負面影響顯現，中國經濟面臨下行壓力。



雖然市場預期今年經濟增速為6.5至6.6%，而明年GDP增速目標或進一步下調至6至6.5%，但若貿易戰沒有及時停火或沒有出台新惠民措施，要達成增速目標難度甚大。因此，是次會議相信將出台如減稅、增加政府開支或降息等措施支持實體經濟。

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