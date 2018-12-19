東方日報B2：美股今月跌得甘　恐大蕭條後最差

聯儲局展開兩日議息會議前夕，美股又冧市，道指周一盤中瀉逾600點，收市仍挫507點，至23,592點，連同上周五跌幅，道指兩個交易日狂瀉1,004點。12月傳統上是美股表現良好的月份，但本月截至周一止，道指和標指已累挫7.6%和7.8%，為全球主要指數中最傷，倘情況持續，勢創1931年大蕭條以來最差12月份表現。



美股三大指數進一步陷入技術性調整，除道指外，標指周一亦挫54點，至2,545點，創去年10月以來收市新低；納指則挫156點，至6,753點，今年以來升幅更化灰。至周二早段，道指反彈326點，至23,919點；標指升27點，至2,573點；納指升82點，至6,836點。



回顧周一，科技、醫療護理和消費股成跌市重災，亞馬遜和高盛分別低收4.46%和2.76%。與此同時，反映細價股表現的羅素2000指數周一挫2.3%，自8月底高位累瀉超過20%，陷入技術性熊市，反映跌市範圍廣泛。FactSet資料顯示，截至上周底，已有超過一半或264隻標指成分股「見熊」。



與近期高位比，道指和標指分別累挫近12%和13%，納指更自8月份高位累瀉近17%。面對國際貿易糾紛、地緣政治緊張以及美國政府可能停擺，投資者正聚焦聯儲局議息及最新息口預測，並憧憬「放鴿」能紓緩市場疑慮。



不過，「新債王」岡拉克唱淡標指會跌穿2月冧市時觸及的低位，更直言幾可肯定這是熊市。他指出，市場幾乎具備所有熊市要素，而今次的市場狂熱來自虛擬貨幣，比特幣可謂市場脫離基本因素的指標。這個情況猶如科網泡沫時，科技股在未錄得銷售額下爭相上市，或2006年次按貸款期長過合理水平。



他續稱，隨着比特幣遭大幅拋售，不同市場環節亦開始一個接一個「出事」，當所有主要股市指數亦「倒下」，牛市僅靠俗稱「FAANG」五大科技股支撐。然而，即使是被視為增長「領頭羊」的股份亦未能延續強勢，「FAANG」現時全部已陷入或接近熊市。



在中美貿易戰和聯儲局加息夾擊下，美股自10月初開始滑坡。岡拉克更形容，市場突然醒覺這些憂慮都是真實存在的，又預期中美貿戰會進一步惡化，明年最好的策略就是保留資本，持有高質素、低波動和短年期的債券基金。



高盛亦建議投資者明年採取防守性投資策略，指出明年的市場走勢取決於投資者對當前經濟擴張期持續時間的看法。以科斯廷為首的高盛策略師上月還看好標指明年底可攀至3,000點，但現時認為只有50%機會成真，另有30%機會跌至2,500點，20%機會升至3,400點。



高盛又表示，近期與客戶接觸發現，許多投資者相信美國經濟會於2020年會陷入衰退。倘若經濟在2020年中開始下滑，股市估值可能於明年下半年見頂。



股市弱勢下，美股好友、Sanford C Bernstein策略師魏斯貝格爾把明年標指目標，由3,150點降至2,950點，較今年底目標3,000點還低。券商Canaccord Genuity股票策略師Tony Dwyer亦將標指明年底目標，由3,360點降至3,200點。相反，瑞信美股策略師戈盧布未有動搖，維持標指明年見3,350點的預測，是外電追蹤的策略師中最「牛」。



美銀美林資料顯示，截至上周三止一周，環球股票基金錄390億美元(約3,042億港元)的破紀錄贖回。美銀美林最新基金經理調查則顯示，基金經理增持現金、美元和防守性持倉。不過，雖然投資者接近極端悲觀，仍未觸發低撈高風險資產的逆向投資信號。

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