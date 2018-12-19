鄧普頓：中國轉型帶挈新興市

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，新興市場股市回落的最大原因是美國和中國之間的貿易爭端，但我們認為市場過度反應。雖然很難預測事情如何發展，但觀乎最近的G20會議及中美兩國元首會談，似乎未來可能會有更多談判。



事實上，美國保護主義不斷升級，可能會刺激一些發展中的經濟體，並鼓勵新興市場之間達成更多區域貿易協定。中國在這方面發展可以發揮關鍵作用。



在過去十年，中國取代美國成為整體新興市場的最大出口國，美國對新興市場的影響減弱。不過，貿易關係的發展不僅是單向，中國取代美國成為巴西和泰國的最大出口國，還取代了日本成為印尼的最大出口國。



中國轉變為以消費者為導向的經濟。這種轉變可為其他新興市場經濟體的發展鋪路，並可令投資者對新興市場更有信心。人口眾多而富裕的消費人群，推動着中國龐大的國內經濟。



我們預計，中國對高價值消費產品的期望需求將會增長，包括對設計師品牌手袋、高端汽車和高檔餐廳等高級產品的需求飆升，以至於中國現在加強了對海外歸國中國公民的個人攜帶奢侈品過關的控制。



中國已成為世界第二大消費市場，在家庭收入增加的背景下，中國消費者對商品和服務的需求持續加速，為消費者相關業務創造了機會。消費有可能成為中國和其他新興市場經濟體，日益重要的增長動力。



就目前環境而言，可能有利於中國以外新興市場技術製造業的發展。在過去六年中，中國已逐漸從製造出口產品轉型，旨在將經濟重點由製造轉向「消費和服務」驅動模式，越南和馬來西亞或能從中受益。這兩個國家已有現成的運輸基礎設施，將有助於發展物流和航運網絡，以支持區域或國際貿易。



與中國相比，越南和馬來西亞的生產成本和勞動力成本更低，可能會在製造業市場佔據更大份額。



中國漸漸脫離了製造出口服裝的領域，美國對中國服裝徵收關稅可能再次為印度和越南等低成本製造商帶來重大機遇，這些國家的服裝生產鏈已經涵蓋了主要的國際零售時尚品牌。



作為最大的新興市場，中國在貿易和製造業的新時代如何發展，可能對其他新興市場和全球經濟產生深遠影響。



新興市場的發展仍然集中在進一步增長、人口統計數據以及在全球製造業中佔據更大市場份額的能力，這些因素令到其他新興市場經濟體能夠走出去，並可能在此期間茁壯成長。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj

