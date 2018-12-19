盧曉暘：聯儲局倘放鴿　美元跌

外匯分析師盧曉暘在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，周一美股又遭遇了一波嚴重急跌，短期走勢變得惡劣，估計與市場解讀周四凌晨聯儲局將不理會經濟開始轉弱繼續加息有關。所以美股弱勢持續至周三的機會甚高，惟這不代表之後將續弱，一切視乎聯儲局對來年加息步伐的表態。



筆者下筆時，CME聯儲局觀察的數據顯示，本周加息25基點的概率跌至只有68.9%，較此前高達80%明顯下降，主要跟美股近期積弱，加上美國總統特朗普對聯儲局主席鮑威爾決定加息多番抨擊有關。



上周五美匯指數短期再創新高，曾上破97.70水平，但很快回落。除了憧憬本周加息，另一方面是英國脫歐情況間接推升美元。



然而，美元年初以來的強勢開始放緩，尤其是如果周四凌晨的利率決議及新聞發布會後，有任何對明年放緩收緊貨幣政策步伐言論的暗示，或觸發美元跌勢。



參考美匯日線圖，近期雖然仍守在高位97之上，但明顯只在高位區間震盪。從10月開展的上升趨勢線變得關鍵，若跌破此線，短線或急跌幾天。中期來說，等候跌破趨勢線後的反彈低點，如再度跌破，將可能確認美匯中期跌浪。



暫時在議息前，不宜過分重倉交易，因為本次議息跟今年前三次升息時不同，之前三次市場接近肯定聯儲局會加息，於是影響都集中在當局後續加息步伐，但當時情況是市場普遍都認為聯儲局可以維持三個月一次25基點升息。



現在不但預期改變，本次加息機會率也下跌，即對市場本周四及周五去向的變量加大，倉位宜減低，或可於周三晚上減少過分的持倉，靜觀其變。



話雖如此，若要估算美元在利率決議後中短線去向，回落機會較大。非美貨幣當中可留意紐元。



參考近期奶製品價格指數，12月初出現2.2%的增長，是自6月初以來首次出現反彈，對以奶製品為主要出口的新西蘭經濟有利。



而匯價周初的反彈也十分明顯，有迹象扭轉自年初以來的跌勢，成為首隻率先反彈的非美貨幣，或再度挑戰11月高點0.6969。

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