美股收市：道指一度倒跌　全日漲82點

美國股市周二表現反覆，道指至中段表現一直向好，最多曾升逾330點，惟到尾市曾短時間倒跌，全日收報23,675點，升82點或0.35%；標指收報2,546點，升少於1點；納指收報6,783點，升30點或0.45%。



大型科技股向好，蘋果公司全日漲1.3%；Facebook升2.48%；Netflix則上漲逾3%。



聯儲局一連兩日展開貨幣政策會議之際，美國總統特朗普再次呼籲美聯儲暫緩加息，這是特朗普一周內第四次抨擊該局加息。然而，市場最關心的還是等待聯儲局對2019年看法釋放的信號。



與此同時，美國政府停擺的可能性也受到市場關注，特朗普與民主黨就美國與墨西哥邊境牆的財政預算爭執不下，四分之一的聯邦政府機構或將於本周開始停擺。



JFD Brokers高級市場分析師Charalambos Pissouros表示，市場認為本月加息的機會率約為70%，如果預測正確的話，市場關注焦點將迅速轉移到聯儲局對經濟前景的預測以及新的「加息預測點陣圖」上。



他續說，投資者關注聯儲局官員會不會基於對經濟前景的憂慮而下調各項預測。



高盛分析師David Kostin認為，股票投資者應作用防守措施，認為明年股市走勢將取決於投資者對經濟增長持續時間的看法。

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