【早晨評論精點】黃國英：股市黑暗期孕育機遇

財經評論：全球角力累鬥累 美股似熊添憂慮

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黃國英：股市黑暗期孕育機遇

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沈振盈：美股熊市確認 保存實力

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古勝：外圍風高浪急 避險至上

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姚遷：觀望政策出台 A股乏方向

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袁沛儀：市場等議息 歐幣區間整固

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西證國際：聯儲局來年幣策料偏鴿

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鄧普頓：中國轉型帶挈新興市

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盧曉暘：聯儲局倘放鴿 美元跌

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