新股女王：北水撐起「同股不同權」　新經濟股成焦點

有「新股女王」之稱的卓佳商務部董事總經理鍾絳虹表示，明年中「北水」可透過港股通投資「同股不同權」(WVR)股份，預料會對股價起刺激作用，可望帶動明年有其他WVR公司上市。因此，她對明年新股集資額及上市宗數是審慎樂觀，並預期明年新股市場的焦點會集中在新經濟股、及生物科技股上。



鍾絳虹接受訪問時表示，回顧今年新股市場，受惠於小米集團(01810)及美團點評(03690)兩隻WVR股及中國鐵塔公司(00788)上市，令香港新股集資額成為全球第一，惟大部分新股上市後股價卻「破底」，令到投資者及發行人失望，影響新股市場氣氛；而在新股當中，亦好很少是本地公司。



多家會計師行均大幅下調明年新股集資額的預測，但她卻並非太悲觀，主要有3大原因。第1是「北水」將可投資WVR股份利好因素。「現時WVR股價潛水，好大原因是北水不能買賣。這些股份無論在客戶群、市場等都主要在內地，內地知名度遠較香港高，當明年中北水可買入該類股份，股價會不一樣！並將有機會推動其他WVR公司在港上市。由於WVR是針對規模大的公司，如明年下半年有2、3隻接近小米規模的WVR公司來上市，已可幫到明年的新股集資額。」



第2個原因是無論市況是好是壞，都有公司需要上市，「每間公司都有自己的上市時間表，如有前期投資者或私募基金，它們要退場(Exit)，公司就需要上市。」第3是公司本身亦要業務發展，「如生物科技公司，它們都需要集資，以進行科研，繼續業務發展。」



因此她預期，明年新股集資額只會輕微縮減，主要取決於有否大型企業上市。不過，由於去年及今年有大量小型公司上市，預期明年小型公司上市數目會下降，令明年整體新股宗數會稍為下跌。



她預料，明年的新股焦點會集中在新經濟股、生科股、TMT(科技、媒體和通訊)、及教育股。



香港交易所(00388)今年4月引入無收入的生科股，至今已有4隻上市，惟只有1隻股價表現較好，其他股價都強差人意。現時雖已有多家生科公司提交上市申請，但仍未上市。她指，已上市的生科公司股價未有好轉，是有影響的，「如有公司入了上市申請但未順利招到股，會令籌備中的生科公司暫緩步伐，觀望住先。」再者，生科股始終較難估值，因沒同類比較。



被問及如何逆轉現時生科股的劣勢？她建議，若在港上市的生科公司有售賣產品，可考慮在港開「實體店」，將產品介紹給本地投資者認識，這樣對招股、建立股民信心、及協助了解公司業務有很大的幫助。

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