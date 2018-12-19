【市前重點睇】道指收升82點　油價急瀉

●美匯指數亞洲市於97關口爭持，港匯企7.818，離岸人民幣(CNH)高見6.889，歐元企1.137，英鎊企1.264。金價在1,250美元關爭持。油價急瀉，布油挫5%隔夜低見55.89美元，紐油挫7%至46.34美元。道指期貨升38點。



●美國財長姆紐欽表示，中美兩國計劃在1月份舉行面對面的貿易談判，雙方現在集中精力爭取在3月1日關稅休戰的截止日期之前「將協議落到紙上」。



-白宮國家貿易委員會主任納瓦羅稱，貿易談判更重要的目的是讓中國結構性改革。中國外交部援引國家主席習近平講話稱該改的、能改的堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。



-中國發起世界貿易組織(WTO)調查，以求裁定美國對2,500億美元中國商品加徵關稅是否違反國際貿易規則。相關程序可能會在2019年1月推進。



●道指收報23,675點，升82點；標指收報2,546點，升少於1點；納指收報6,783點，升30點。 https://bit.ly/2EAzdal



-聯儲局前主席格林斯潘表示，美股牛市已經結束，投資者要作最壞打算。https://bit.ly/2GssH7m



●港股ADR指數收報25,695點，跌119點。 https://bit.ly/2A45hQ4



●美國10年期國債孳息率跌3.96個點子，報2.8175厘。



●美國聯儲局開始一連兩日議息會議，市場普遍預期會後將宣布今年第4度加息。



-據CME集團數據顯示，聯邦基金利率上調至2.25%至2.50%的可能性為71.5%。



-特朗普再喊話不要加息：聯儲不要做錯誤決定，勿讓市場更缺水。 https://bit.ly/2Etottr



●白宮暗示，借助現有建邊境牆資金，美國政府或能避免停擺。



-美國政府官員稱，若政府停擺，美國人口普查局將推遲所有數據發布，包括原定12月27日公布的新建住宅銷售、12月28日公布的商品貿易餘額和庫存初值等。



●美國和俄羅斯產量創新高，打擊國際油價連續第3日下跌。紐約期油收報每桶46.24美元，跌3.64美元或7.3%，創2017年8月底以來收市新低。布蘭特期油收報每桶56.26美元，跌3.35美元或5.62%。 https://bit.ly/2UVBemb



●紐約期金收報每安士1,253.6美元，升1.8美元或0.1%，創自7月以來收市新高。 https://bit.ly/2UVn7O3



●英國富時100指數收報6,701點，跌71點；法國CAC指數收報4,754點，跌45點；德國DAX指數收報10,740點，跌31點。 https://bit.ly/2Gt11iE



●英倫銀行要求系統重要性銀行遞交危機應對計劃，要求巴克萊等零售存款在500億英鎊以上的銀行遞交報告。



●傳意大利與歐盟已就預算案達成非正式協議，將於周三(19日)正式宣布。據稱意大利民粹主義政府下調對明年的經濟增長預測，以說服歐盟相信其支出計劃可信。



●中國據報周三至周五(19至21日)召開中央經濟工作會議，2019年經濟戰略料從周五起逐漸浮出水面。



●新股女王：北水撐起「同股不同權」，新經濟股成焦點。 https://bit.ly/2SUXmvh



●信和置業等凱滙第1期兩輪銷售871伙沽清，套現金額逾106億元，打破該集團及新例後一手市場紀錄。 https://bit.ly/2LoXoJo



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