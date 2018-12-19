鐵貨獲俄羅斯銀行2.4億美元貸款

鐵貨(01029)公布，已與俄羅斯銀行Gazprombank簽署2.4億美元的貸款協議，以對工商銀行貸款再進行融資。Gazprombank貸款的本金傾向於貸款期的後半部分償還，使還款模式將更為符合K&S的產能提升情況。



Petropavlovskplc已同意不會採取任何行動，以要求償還現有過渡貸款直至2019年2月20日達到若干條件。作為再融資活動之部分，Petropavlovskplc亦已向鐵江現貨授出一筆約2,700萬美元的新臨時貸款，以償還工商銀行貸款的12月份分期款項。Gazprombank貸款的所得款項將用作償還該等貸款。工商銀行已豁免Petropavlovskplc及集團遵守工商銀行貸款項下的若干規定。



JSCPM為鐵江現貨主要股東Petropavlovskplc(持有鐵江現貨31.10%的間接股權)

的附屬公司。



另外，Peter Charles Percival Hambro將擔任董事會主席，並將繼續擔任非執行董事，並終止以JSC「PokrovskiyMine」代名人的身份行事，自12月19日起為期

3年。韓博傑請辭公司董事會主席兼非執行董事，自12月19日起生效。他為GF GAlliance的首席投資官，令其無法繼續擔任董事會主席，但將繼續擔任公司顧問12個月。



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