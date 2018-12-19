加息引爆風險？特朗普和高盛同時警告：流動性流失！

美國總統特朗普在聯儲局議息前夕，接連兩天向聯儲局發炮，籲其不要加息，免得「再次犯錯」。他在twitter高呼︰「別讓市場變得比現在更缺少流動性了。停止50B's的做法。感受下市場，不要光看那些毫無意義的數字」。「50B's」應是指聯儲局目前「縮表」政策每月減持最高500億美元債券。



這與高盛策略師給客戶報告的意見不謀而合。高盛亦警告，流動性流失是美股所面臨的危險因素。雖然諸如電子交易和監管上升等諸多因素可能會影響流動性，但投資者顯然在避險。「近期的高波動性，低交易量和遠低於歷史的市場深度，均導致波動率預期高於平均水平。」



近日，無論對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)、白宮貿易顧問納瓦羅、及「新債王」岡拉克也罕有地同時間認同不應提高利率。



不過，華爾街仍普遍預期，聯儲局主席鮑威爾無論如何仍將堅持自2015年以來的第9次加息；利率期貨反映加息機會逾7成。



另外，就聯儲局委員們近期努力發放加息將「依賴數據」的訊息，外媒分析指出，聯儲局愈來愈倚重經濟數據之下，「點陣圖」的預測能力可能「特別弱」。且由於鮑威爾計劃於2019年額外召開4次新聞發布會，更令點陣圖變得不那麼有意義。



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