避險情緒升溫　美債息一度跌穿2.8厘　高盛一針見血？

聯儲局議息決定前夕，市場避險情緒升溫。亞洲市，基準美國10年期國債孳息率一度跌穿2.8厘，曾跌197點子或0.7%，低見2.7978厘，為5月底以來新低；最新報2.8049厘，仍跌125點子或0.44%。



日圓兌美元升至10月底以來高位，高見112.19，最新報112.26。



據CME集團數據顯示，聯邦基金利率上調至2.25%-2.50%的可能性為71.5%。



金融狀況明顯收緊，周一美股收於14個月低位。彭博金融狀況指數已經轉為負值，暗示經濟面臨阻礙。美國財長姆紐欽將股市波動歸因於市場結構、高頻交易和沃爾克規則。



外電引述高盛集團經濟學家們稱，市場情緒轉向避險模式，將是本周聯儲會會議上所有人都心知肚明卻又不願提及的問題。與此同時，高盛策略師在給客戶報告中指出，流動性流失是美股所面臨的危險因素。



美元兌一籃子貨幣下跌，離岸人民幣(CNH)兌每美元高見6.8864；歐元高見1.1387；英鎊升至1.2671。





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