亞洲股市：日股收跌127點　軟銀公司首掛挫逾14%

亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數收市跌127點或0.6%，報20,987點，為3月底以來最殘。



由軟銀集團分拆的電訊子公司軟銀公司首日掛牌即「破發」，低開2.4%後持續下行，最終以全日低位1,282日圓報收，較發行價每股1,500日圓，低14.5%。軟銀集團亦跌0.91%。



個股方面，隔晚國際油價大冧，國際石油開發帝石公司收挫7.2%。關西電力跌5%，東京電力跌2%。



日產汽車指不反對委任雷諾提名的董事人選，委任決定將由股東大會進行表決。股價收市跌0.69%。



南韓首爾綜合指數收漲16點或0.81%，報2,078點。SK Hynix考慮在南韓本土建設新的晶片製造廠，股價跌逾1%。



澳洲悉尼普通股指數則跌11點或0.21%，報5,649點。

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