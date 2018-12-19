港股牛皮　三桶油沽壓大　地產股做好

市場靜待聯儲局議息結果，道指期貨升過百點，港股缺乏方向。恒生指數於141點波幅上落，收市報25,865點，升51點，結束3連跌走勢。國企指數收報10,195點，跌34點，主板全日成交571億港元。



港股通(滬)錄近4億元人民幣(下同)淨流出，全日餘額423.91億元。港股通(深)錄逾1億元淨流入，餘額418.6億元。



重磅藍籌個別發展，友邦保險及中國移動升1.7%及1%撐市；騰訊續守300大關，收報303元，升0.1%；滙豐控股升0.4%；工商銀行及建設銀行無起跌；中國平安跌0.5%。



油價急挫，三桶油沽壓重。中國石化收跌4.7%；中國石油跌2.9%；中國海洋石油跌2.3%。油服股亦重挫，巨濤海洋石油服務跌8.5%；海隆控股跌7.7%；安東油服及華油能源跌逾4%。



憧憬聯儲局「放鴿」，地產股做好。長實升2.4%；信和置業及新鴻基地產升1.6%及1.5%；新世界發展升0.7%。



通訊辦公布4G頻譜拍賣結果，香港電訊及和記電訊香港收跌4.2%及4.8%；數碼通無起跌。



摩根士丹利預計澳門特區政府要到換屆後，才決定博彩牌照續牌事宜，濠賭股全線上升。銀河娛樂及金沙中國升1.7%，其他股份升0.8%至2.4%。



醫藥股又跌，中國生物製藥及石藥集團收跌2.4%及2.7%。之前被狙擊的恒安國際跌2.5%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

