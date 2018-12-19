A股快報：滬指收跌1%　房產股炒上　5G股活躍

內地3大指數齊跌逾1%。滬綜指高開2點後反覆下跌，一度跌29點，低見2,547點，收市報2,549點，跌27點或1.05%；深成指跌111點或1.48%，報7,418點；滬深300指跌37點或1.19%，報3,091點；創業板指跌24點或1.9%，報1,268點。



滬指成交937.13億元人民幣(下同)，深指成交1,234.23億元。滬股通餘額521.14億元，淨流出逾1億元；深股通餘額524.07億元，淨流出逾4億元。



板塊方面，醫療器械、生物製藥、船舶製造及石油股齊跌逾2%；次新股、農林牧漁、化纖、食品、發電及環保股跌逾1%。陶瓷及公路橋樑股逆市向好。



部分房地產股炒起，魯商置業、華業資本、中迪投資及榮安地產漲停。山東省菏澤市住房和城鄉建設局發布「取消限售」措施。不過，山東省住建廳要求當局說明情況。



國際油價急挫，石化雙雄齊報跌，中國石化及中國石油齊跌逾2%。至於海越能源、岳陽興長、泰山石油及通源石油分別跌3至5%。



對油價敏感的航空股靠穩，華夏航空升逾1%；南方航空、中國國航、東方航空及春秋航空分別升0.1至0.4%。惟吉祥航空跌逾1%。



5G概念股表現活躍，天邑股份及深南股份漲停；光弘科技升逾7%；宜通世紀升逾4%。



中航電子跌逾2%，其實際控制人中國航空工業集團成為國有資本投資公司試點企業之一。



中國鋁業跌逾1%，公司獲得中證監核准批覆發行股份購買資產。



江西銅業升0.08%，江西檢察機關對江西銅業原副總經理王赤衛決定逮捕。



香江控股升0.86%，其控股股東或關聯方計劃未來12個月內增持1至2%股份。



報道引述消息指，「重新上市第一股」長航油運正進行上市前的最後準備工作，目前已進入收尾階段，最快年內回歸A股。



滬深300股指期貨下跌，2018年12月跌39點，報3,091點，涉37,440手；2019年1月跌43點，報3,091點，涉20,233手；3月跌48點，報3,097點，涉5,242手；6月跌46點，報3,096點，涉1,121手。

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