【高盛推介】捕捉中海油認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：國際油價周二勁跌7.3%，石油股大幅回落，中國海洋石油周三再試低位，低見11.66港元，跌4.11%。



現時市場上輕微價外的中海油認購證選擇不算多，主要是行使價13及13.6元的兩批選擇，其他產品都接近或超過15%價外程度，投資者可於這兩批產品中留意當中槓桿較高以及街貨較低的選擇。



高盛精選：

中海油認購證(15763)，行使價13.6元，實際槓桿8倍，到期日2019年4月29日，為4隻相近條款產品中槓桿最高。



中海油認購證(25040)，行使價13元，實際槓桿5.7倍，到期日2019年9月23日，是少數輕微價外證、10隻相近條款產品中槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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