IDC：智能手錶未來5年複合年增長率料達11%

據國際數據公司IDC數據，2018年全球可穿戴設備出貨量預計1.253億件，按年增長8.5%。其中智能手錶估計在未來5年將持續增長，複合年增長率將達11%；至2022年的發貨量將躍升至1.899億隻，主因是新興市場的需求愈來愈大。



該公司預計，2018年智能手錶銷量7,280萬隻，佔可穿戴設備總銷量的三分之二。相反，智能手環增幅很小，料由2018至2022年的年增長率為0.3%，到2022年，其佔據可穿戴類產品總體銷量的24.7%，總銷量枓4,700萬隻。



公司流動設備追蹤設備高級研究分析師Jitesh Ubrani稱，智能可穿戴設備的崛起同時出現在成熟市場、亞太和新興市場，其中，日本將扮演重要角色，因其消費了所有智能可穿戴設備的三分一以上。



按系統劃分，蘋果公司的watchOS份額將由2018年的44.4%，降至2022年的35.8%，但仍將保持領先地位，第二大作業系統將是Android，料在2022年的市場份額22.4%。



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