【即市分析】騰訊300元關久守必失？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：騰訊早前公布之第3季業績勝預期，令市場對其遊戲業務的憂慮降溫，加上中美90日的「停戰」協議令市場氣氛暫得紓緩，支持其股價由低位持續反彈，本月初高位曾見328.4元。



可惜好好景不常，華為事件再令市場震盪，資金避險情緒升溫，高估值的科技股或新經濟股再成拋售對象。騰訊亦難逃一跌，近日在300元邊附近徘徊。



事實上，騰訊今年3月以來受多個利淡因素纏身，股價曾由高位回落47%，市值一度蒸發約2.1萬億元，雖然市場逐步消化負面消息，沽壓緩減，惟內地對遊戲行業政策尚未明朗，變相限制了該股的股價表現。



再看具資金取向指標性的「北水」，近期未見活躍。作為重磅股的騰訊，在魚缸缺「水」之下，只怕難有作為。短線330元關口已成阻力，若市況進一步轉差，再失守300元大關，有心理準備要再試低位承接。

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