ofo爆退按金潮！涉額或高近廿億

內媒報道，截至12月18日，共享單車巨頭ofo小黃車退按金的排隊用戶數量已突破1,000萬，按99元人民幣(下同)/位計算，保守估計，需退還的按金總額至少約10億元。



ofo的用戶按金主要有99元與199元兩種，若以199元/位計算，需要退還的金額將高近20億元。



近期有不少ofo用戶被曝前往公司北京總部要求退按金，公司於12月17日晚推出新措施，自12月18日起，在App提交網上申請退按金的用戶，系統會根據申請提交的順序作審核，完成後，用戶將進入退按金序列，將按順序退款。



市場不斷傳出ofo財困的消息，公司雖然在今年3月宣布獲得8.66億美元融資，但在10月卻被揭在約半年前已負債近65億元。



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