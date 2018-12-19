美歐日聯手制訂跨國數據流通規則

日媒報道，美國、歐盟及日本將制訂跨國數據流通規則，將構建「數據流通圈」，容許個人和産業數據互相轉移，但同時將嚴格限制向個人資訊保護體制不完善的國家轉移數據，並會討論對違反要求的企業罰款。



報道指，日本政府相關人士提防的是中國企業。日本政府的個人資訊保護委員會可以對問題企業進行調查和發出勸告、命令，但是並無罰款的機制。由於對海外法人只能發勸告，有聲音指日本的限制措施缺乏實效。



日本將與美國商務部、美國貿易代表辦公室(USTR)和歐洲委員會等在2019年初啟動機制的設計。



瀏覽網頁、登陸網站和在社交網站上透露的姓名、愛好和購買資料均有助人工智能(AI)的服務開發等。由於AI的能力會隨着資訊量的增多而提升，所以能夠保護並大量收集數據的機制不可或缺。但另一方面，數據外洩存在侵犯隱私權的風險。



美國、歐盟、日本原則上允許數據自由流通，未來還將呼籲印度等國家加入，以建立廣泛的數據流通圈。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm