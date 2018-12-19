【即市分析】押注內地救市　吼實國策股

環球投資市場風高浪急，此前市場聚焦香港時間周四凌晨三點聯儲局公布的議息結果。外國傳媒引述消息人士報道，中國將於周三至周五(12月19至21日)召開中央經濟工作會議，並有機會開始披露2019年經濟計劃細節，包括貨幣政策、財政政策、貿易、樓市等概論，港股會唔會因而有起色？



從基本面睇，內地經濟受中美貿易戰、人民幣貶值以至環球央行齊齊收水種種因素打擊，來年經濟增長放緩已在市場預期之內，只不過現時投資者估計最終會係硬著陸還是軟著陸，所以今次中央經濟工作會議所透露的雖非完整細節(事關按過往經驗，通常要等到明年3月先有詳情)，但對中港股市，亦未嘗不可視為一場及時雨。



部署方面，港股既已處身熊市，相信資金即使博反彈，亦以龍頭股為主，而中資金融股在恒指佔比較大，亦可受惠人行逐步放寬幣策，釋放資金流通性等因素，當中可吼實相對具流動性的建設銀行(00939)及工商銀行(01398)，相信股價較快「起步」。



另外，雖然中美貿易戰持續，但早前的雙方「暫停升級90日」，起碼為投資者帶來一絲希望，加上近期人民幣轉穩，大幅貶值勢頭下降，若然美國加息步伐減慢甚至暫停加息，不排除市場會憧憬內地樓市在農曆新年前後有小陽春，值得短炒一轉。



事實上，按以往經驗，中央在面對大型危機時，通常都以樓市、內需或基建投資三方面落藥以穩經濟，故財務狀況較佳的大型內房仍有望跑出，加上市傳部分地區開始放寬樓市措施，可將碧桂園(02007)、中國海外(00688)及華潤置地(01109)納入觀察名單，伺機而動。



最後，一眾基建鐵路股年內明顯跑贏大市，主因是市場憧憬內地或推出國策支持實體經濟，中國鐵建(01186)近日創52周新高；中國中鐵(00390)及中國中車(01766)已亦重拾升勢，同樣可逢低收隻睇中線。



周五或披露救市指南

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