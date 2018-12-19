華為危機︰德國5G牌競標前夕　傳美國代表團飛抵柏林施壓

德國5G網絡牌照競標定於明年舉行。外電報道，在默克爾政府準備招標工作之際，美國就華為相關的安全關切，加大向德國施壓的力度。



彭博引述消息人士透露，一個美國代表團上周五在柏林與德國外交部舉行閉門會議，討論華為構成的風險；美國官員在會談中對華為在德國拓展5G網絡表達關切。消息指，美國官員樂觀地認為他們的警告「被對方聽了進去」。



美國對德國施壓，凸顯華為正在受到愈來愈嚴格的審查。就在此次會談舉行的前一天，德國運營商德國電訊稱，將重新評估與華為相關的採購策略；公司非常重視國際社會關於中國製造商生產的網絡設備安全性的討論。



德國電訊已在成千上萬個電話基站安裝了華為的設備，是華為最大的歐洲技術合作伙伴之一。德國電訊的雲產品，以及公司在柏林和華沙的5G網絡都依靠華為支持。



另方面，在中國對科技企業的潛在影響引人關切之際，德國政府勢將加強對外資投資的控制。外電消息人士透露，德國經濟部長Peter Altmaier建議對那些可能在國防、關鍵基礎設施等領域構成安全風險的非歐盟公司擴大投資審查範圍；若股權收購比例不低於10%，都會引發政府審查，這低於當前25%的觸發門檻。



默克爾政府料於周三批准這項計劃，然後由Altmaier召開新聞發布會。



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