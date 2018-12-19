香港頻譜分配落實　香港電訊挫近3%

通訊辦公布4G頻譜拍賣昨日結束，相關股份個別發展，香港電訊(06823)及記電訊香港(00215)分別跌2.8%及2.5%；數碼通(00315)則升1.2%。



香港電訊、中移香港、數碼通及和電香港分別出價22.2億、14.8億、13.4億及9.6億港元，在900及1800兆赫頻帶內投得40、30、30及20兆赫的15年營運權。



連同通訊辦向4家營運商各指配1800兆赫頻帶內其中20兆赫後，香港電訊、中移香港、數碼通、和記共取得60兆赫、50兆赫、50兆赫及40兆赫。



當中，交出近90兆赫頻譜的香港電訊出價22.2億元才投得40兆赫，連同獲指配的20兆赫的1800兆赫頻譜，頻譜減少近30兆赫，成最大輸家。



中移香港進帳近24兆赫，頻譜資源進帳最多。數碼通頻譜進帳7兆赫；和記的頻譜前後相若。



新頻譜使用權將自2021年開始延續15年。



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