港元拆息︰1個月期升至2.39厘　續創十年新高

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.77厘；1星期拆息報1.25厘；1個月期升至2.39厘，續創十年新高；3個月期報2.43厘。



19/12/2018

隔夜 0.77893厘

1星期 1.25464厘

2星期 2.57679厘

1個月 2.39821厘

2個月 2.37393厘

3個月 2.43339厘

6個月 2.50857厘

12個月 2.77161厘



18/12/2018

隔夜 0.94286厘

1星期 1.41036厘

2星期 2.55321厘

1個月 2.38393厘

2個月 2.37304厘

3個月 2.44179厘

6個月 2.49107厘

12個月 2.76912厘



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