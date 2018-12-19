港元拆息︰1個月期升至2.39厘 續創十年新高
2018年12月19日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.77厘；1星期拆息報1.25厘；1個月期升至2.39厘，續創十年新高；3個月期報2.43厘。
19/12/2018
隔夜 0.77893厘
1星期 1.25464厘
2星期 2.57679厘
1個月 2.39821厘
2個月 2.37393厘
3個月 2.43339厘
6個月 2.50857厘
12個月 2.77161厘
18/12/2018
隔夜 0.94286厘
1星期 1.41036厘
2星期 2.55321厘
1個月 2.38393厘
2個月 2.37304厘
3個月 2.44179厘
6個月 2.49107厘
12個月 2.76912厘
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