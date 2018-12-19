【即市分析】聖誕鐘　仲買滙豐？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：滙豐控股(00005)早前反彈受制於100日線阻力，近日回吐至63元邊見支持，即市曾升1.6%高見64.85元，現仍升0.2%報63.95元。傳統智慧話「聖誕鐘，買滙豐」，今年會否再有呢隻歌仔唱？



事實上，美國已進入加息周期，本有利會利好賺息差的銀行業，但近期市場吹風指明年美聯儲或暫停加息。另一方面，英國脫歐議而未決，英鎊走勢亦對在英國佔比較重的滙控有所影響，相信兩大因素將會限制滙控反彈勢頭。



值得留意的是，近日滙控成交日縮，反映年尾買盤動力不大，加上大市表現反覆，股價短線料維持在63至67元之間窄幅上落，聖誕前走勢難有突破。另外，若然聯儲局確認12月唔加息，將拖累國際金融股表現，此風險不得不妨，因此現時仍未是「買滙豐」的時機。

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