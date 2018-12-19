人民幣Hibor：隔夜息1.77厘　CNH及CNY報6.88

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至1.77厘，1星期拆息為2.75厘，2星期至6個月拆息報3.18至3.77厘，而12個月拆息失守4厘水平，跌至3.98厘。



19/12/2018

隔夜 1.77967厘

1星期 2.75967厘

2星期 3.18833厘

1個月 3.27033厘

2個月 3.42200厘

3個月 3.63100厘

6個月 3.77167厘

12個月 3.98667厘



18/12/2018

隔夜 1.53814厘

1星期 2.57467厘

2星期 3.02333厘

1個月 3.17633厘

2個月 3.40933厘

3個月 3.58967厘

6個月 3.77367厘

12個月 4.00433厘



人民幣兌美元向好，離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)齊升穿6.89關，CNH由6.8952，升至6.8854，最新報6.8874；CNY則由6.8991，升至6.8844，最新報6.8876。



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