【瑞通推介】恒指好淡爭持　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局展開兩日議息會議，美股隔晚表現反覆，道指最多曾升逾330點，惟尾市一度倒跌，最終收報23,675點，升82點或0.35%。



恒指周二(18日)收報25,814點，跌273點或1.05%，連跌3日，周三(19日)早段則於25,800點附近好淡爭持，未見明顯方向。資金流向方面，恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾9,300萬港元，至於淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,200萬元，反映投資者看好港股將出現技術性反彈。



投資者觀望聯儲局議息結果，以及對明年息口走勢展望。倘加息周期持續，投資者會視之為利好保險公司的利息收入。友邦保險昨跟隨大市3連跌，但跌幅未算顯著，仍能守穩約63元的50天線。近日股份在61至67元範圍內波動，或需影響力較大的消息才能令股價突破區間，而該股今早於10天線(63.5元)附近靠穩。輪證資金流方面，周二其好倉錄逾250萬元資金淨流入，而其淡倉淨流入近85萬元。



雖然油組及其他產油國早前就減產達成協議，但市場依然憂慮在全球經濟有下行風險下，原油供應過剩。再者，市場憂慮美國和俄羅斯原油產量創新高，更打擊國際油價連續第3日下跌，紐約期油隔晚急挫逾7%，收報每桶46.24美元，創2017年8月底以來收市新低。



中國海洋石油周二收跌4.1%至12.16元，創今年8月以來新低，多條移動平均線走勢亦向下。周三早段股份曾急挫逾4%至11.66元，回至今年4月時水平，其後跌幅略為收窄至約2%。其好倉周二錄得近560萬元資金淨流入，而其淡倉淨流入逾140萬元。



美團點評公布執行董事王慧文股權擬轉讓至家族信託，另有報道傳美團將與瑞幸咖啡合作提供送餐服務。該股周二沽壓沉重，以全日低位47.9元收市，急瀉7.62%，創上市新低。周三早段股份繼續偏軟。逾350萬元資金於周二淨流入其好倉，5日累計淨流入逾510萬元。



蘋果和高通的爭訟困擾手機設備股表現。瑞聲科技連日創52周低，周三早段挫逾3%，失守47元。股份於今年6月至今延伸出下降軌道，多條主要移動平均線亦跟隨向下，下一支持可留意45元，上方反彈阻力先看50元。周二其好倉錄約3萬元資金淨流出，5日累計淨流入逾140萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(27008)，行使價28,000點，2019年3月到期，實際槓桿14.3倍。貼價、中短期沽證(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿11.2倍。



友邦貼價、中年期購證(16456)，行使價66.88元，2019年6月到期，實際槓桿6.8倍。貼價、中短期沽證(15404)，行使價60.88元，2019年5月到期，實際槓桿6.2倍。



中海油價外、長期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿4.8倍。價內、長期沽證(11503)，行使價12.88元，2019年10月到期，實際槓桿3.1倍。



美團價外、長期購證(15556)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿3倍。



瑞聲科技價外、長期購證(14728)，行使價73.9元，2019年10月到期，實際槓桿3.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(57652)，收回價25,210點，槓桿比率32倍。N類熊證(62894)，收回價及行使價26,400點，槓桿比率40.4倍。



友邦牛證(62023)，收回價60元，槓桿比率12.7倍。熊證(66229)，收回價69元，槓桿比率9.1倍。



中海油牛證(57641)，收回價11.5元，槓桿比率14.4倍。



瑞聲科技牛證(58442)，收回價44元，槓桿比率4.8倍。



騰訊牛證(60314)，收回價290.1元，槓桿比率17.3倍。熊證(60995)，收回價329.9元，槓桿比率9.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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