【午市重點睇】美匯跌至96.8　紐油見45美元

●亞洲市，美匯指數跌至96.8水平，圓匯低見112.19；歐元兌美元報1.138；英鎊報1.267，港匯跌至7.820。離岸人民幣(CNH)企6.887。金價守1,250美元，布油低見56.27美元，紐油低見45.93美元。



●恒生指數半日升41點或0.16%，報25,855點，三涌油回落。http://bit.ly/2PJQHSM

-香港頻譜分配落實，香港電訊挫近3%。http://bit.ly/2S8VDT7

-溢價配股，蓮和醫療炒高3成。http://bit.ly/2rLrvlo

-亞信科技掛牌，平開後即潛水。http://bit.ly/2R5LDNh

-萬城控股每股定價1.2元。http://bit.ly/2SRhFtq



●【即市分析】

-押注內地救市，吼實國策股。http://bit.ly/2PKRLFT

-騰訊300元關久守必失？http://bit.ly/2UU1iOJ

-領展候破位追勢。http://bit.ly/2SVoMRJ



●A股快報：滬綜指半日收跌6點或0.25%，報2,570點。http://bit.ly/2SYS2qW



●亞洲股市：日股中段跌逾百點。http://bit.ly/2PNrAOM



●人民幣中間價跌15點子，CNH企6.88。http://bit.ly/2RbQi0l

-人民幣Hibor：隔夜息企1.77厘，CNH及CNY報6.88。http://bit.ly/2Gqbmvx

-人民幣Shibor：隔夜息跌至2.654厘。http://bit.ly/2ED1WuX



●人行逆回購600億人民幣。http://bit.ly/2rIhiWR



●港元拆息︰1個月期升至2.39厘，續創10年新高。http://bit.ly/2PMKnKn



●日本11月出口增長大幅放緩，商品貿易帳逆差擴大。http://bit.ly/2SUSvKx





●南韓央行李柱烈︰關注兩大風險。http://bit.ly/2ExjLuz



●加息引爆風險？特朗普和高盛同時警告：流動性流失！http://bit.ly/2EtXmyl



●避險情緒升溫，美債息一度跌穿2.8厘，高盛一針見血？http://bit.ly/2Lndp2k



●華為危機︰德國5G牌競標前夕，傳美國代表團飛抵柏林施壓。http://bit.ly/2S7J3DB



-華為輪值董事長胡厚崑警告，在沒有證據的情況下封殺華為，只會打擊整個行業、扼殺全球無線通信技術的進步；又指，孟晚舟一案對華為的業務沒有立即影響，重申該公司今年的收入將超過1,000億美元。



●廣東暫停發布廣東PMI指數；統計局：屬違規調查。



●ofo爆退按金潮！涉額或高近廿億。http://bit.ly/2Sb69sX



●IDC：智能手錶未來5年複合年增長率料達11%。http://bit.ly/2R5LGZt



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