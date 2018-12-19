山東住建廳就菏澤市「取消限售」　房產股炒上

山東省菏澤市昨日取消限售政策的消息持續引發熱議，被市場解讀為2018年調控放鬆第一槍。內媒引述山東省住建廳房產工作人員表示，正在了解菏澤的情況，包括政策出台的原因；又指，媒體對菏澤的政策進行過度解讀，不利於地方政府根據自身情況採取措施。



房地產板塊一度衝高，魯商置業、榮安地產漲停，華業資本漲逾7%，臥龍地產漲逾6%。



易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，菏澤的限售政策取消，可說明因地制宜是當前政策制定的出發點，各地可以根據具體情況進行調整政策。預計後續類似政策放鬆的城市還會繼續增多，對於當前下行的樓市，有托底效應。而菏澤此次舉措代表了三四線城市的去庫存速度正因為棚改政策調整等因素在放緩，實際庫存基本面正在發生變化。



野村首席中國經濟學家陸挺指，菏澤取消新房限售不算房地產調控放鬆，要等待明年一批大城市取消限價才算是標誌性事件。



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