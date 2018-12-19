大鱷「押錯注」　傳花旗貸款或面臨1.8億美元損失

外電引述消息人士透露，花旗集團向一家亞洲對沖基金發放的貸款，面臨至多1.8億美元的損失，並引發了董事會層面的討論以及業務重組。



據報，該對沖基金在外匯投資「押錯注」。消息知情人士表示，該對沖基金與花旗集團正在討論及評估相關價值；情況還在變化中，最終的損失可能沒有那麼多，具體要取決於倉位如何解除。由於預期將受到財務沖擊，花旗並在重組其大宗經紀業務。



根據花旗的一份備忘錄，該行正在將外匯大宗經紀業務挪出外匯交易部門，轉到大宗金融和證券服務部門下面。周二的備忘錄顯示，該行場外清算業務主管Chris Perkins，將成為外匯大宗經紀業務主管。之前負責外匯大宗經紀業務、工作逾20年的Sanjay Madgavkar將離開公司。





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