樓價UPDATES：租客趁樓價回落上車

原本租樓的家庭客把握時機置業，見屯門邁亞美海灣海景戶減價後600萬港元有找，可做較高成數按揭，即拍板入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●鰂魚涌康怡花園D座低層9室，實用面積596方呎，三房間隔，原叫租2.3萬元，最終願減4,700元，以1.83萬元的兩房價租出，租金低市價約15%，實用呎租31元。



●西半山寧養臺B座高層D室，實用面積1,719方呎，三房間隔，以3,438萬元易手，實用呎 價20,000元。



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九龍區

●將軍澳清水灣半島2期6座高層D室，實用面積524方呎，兩房間隔，享開揚海景，業主原叫價729萬，終減至709萬成交，實用呎價13,531元。



●西南九龍匯璽2B座中層G室，實用面積272方呎，開放式單位，以1.4萬元租出，實用呎租51元。



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新界區

●火炭晉名峰B座中層E室，實用面積577方呎，兩房間隔，原叫租2.2萬元，議價後連車位以2.15萬元租出，實用呎租37.3元。



●粉嶺牽晴間10座中層G室，實用面積556方呎，三房間隔，原開價750萬元，減價80萬元後，以670萬元易手，實用呎價12,050元。



●屯門邁亞美海灣2座高層E室，實用面積469方呎，兩房間隔，享海景，原開價650萬元，減至585萬元獲承接，實用呎價12,473元。



●天水圍嘉湖山莊景湖居7座低層H室，實用面積550方呎，三房間隔，以1.13萬元租出，實用呎租20.5元。



●沙田第一城17座中層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以512萬元沽出，實用呎價15,657元。



●馬鞍山雅景臺3座中層E室，實用面積606方呎，三房間隔，原開價820萬元，議價後以780萬元易手，實用呎價12,871元。





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