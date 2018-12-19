【高盛推介】避免波幅回落風險　恒指輪證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美國財長姆紐欽接受訪問時表示，預期中美貿易協議將於2019年1月舉行正式會談，並指雙方期望在最後限期前達成協議。周二(18日)美股上升。恒指周二跌273點，周三(19日)早段則輕微反彈。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見資金傾向部署牛證，錄得約6,340萬港元資金流入。而熊證則錄得約4,560萬元資金流出。認股證方面，則見近日資金傾向部署認購證，過去3個交易共錄得約4,340萬元資金流入。而同期認沽證則皆錄得資金流出，合共約6,380萬元。



投資者如計劃部署牛證，現階後可留意收回價在25,500至25,600點附近的產品，與現價有約250至350點差距。當中可留意恒指牛證(66434)及牛證(69726)，皆為相同收回價牛證中槓桿最高的選擇。



牛證66434，收回價25,608點，行使價25,508點，換股比率10,000，槓桿比率80.7倍。牛證69726，收回價25,438點，行使價25,338點，換股比率10,000，槓桿比率58.7倍。



投資者如計劃部署熊證，可留意熊證(61640)，收回價26,338點，行使價26,438點，換股比率10,000，槓桿比率41.6倍，收回價與現價有約500點差距，為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。



投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約3.9%，年期約4個月的購證(15886)，行使價26,828點，2019年4月29日到期，實際槓桿10.7倍，為中年期兼低街貨的選擇。相反，投資者如計劃部署認沽證，可留意年期約5個月的沽證(16788)，行使價25,688點，2019年5月30日到期，實際槓桿6.5倍，為貼價兼低街貨的選擇。



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