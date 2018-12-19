【即市分析】美國加息陷兩難　港股後市點炒作？

東方產經專欄作家Handsome哥：今次真係要考聯儲局主席鮑威爾功力，事關從牌面睇，無論美國12月加唔加息，鮑威爾都隨時「被插」，何解？



首先，美國「侵侵」在公布議息結果前夕竟然在社交媒體出口術，批評現時外圍紛亂及通脹仍低下，聯儲局還在考慮再加息。咁就引發一個問題：若然聯儲局選擇唔加息，則無論有幾好的理據支持，惟市場都隨時認為這是為「老闆」侵侵所作出的決定，間接令聯儲局獨立性受質疑。



相反，如果聯儲局一如預期加息的話，則美國經濟能否繼續穩定增長將成疑問，尤其是在環球經濟增長開始見放緩迹象、歐洲央行結束量寬、中美貿戰前景未明的情況下，明年出現變數的機會不少。由此可見，無論鮑威爾點做，個結果都可能係順得哥情失嫂意。



睇番資料顯示，上日恒熊街貨重貨區為26,600至26,699點，街貨5.06億份，相對期指約896張(減少92張)，而下方最多新增26,200至26,299點則共有2.52億份街貨，相對期指約471張。



至於恒牛街貨重貨區為25,000至25,099點，街貨7.39億份，相對期指約1,393張(增加約72張)，而最多新增街貨區為25,400至25,599點，新增3.38億份(相對新增期指約644張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約52：48。簡單而言，現階段資金短博牛仔的資金較為進取，且視25,500點水平為下一個關鍵位。



走勢上，恒指近期跟隨外圍反覆並缺乏尤方向，10日線重新失守20日線，走勢中性，下方短期支持約25,500點，上方阻力位為26,600點。

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