【專家樓評】陳永傑：樓市底子厚　勿過分睇淡

香港樓市上月已蠢蠢欲動，豪宅以至超級豪宅密密有成交；新一輪居屋攪珠之後，向隅客紛紛回流私樓市場，反映樓市底子不俗，不宜看得太淡。



國家主席習近平及美國總統特朗普的會面，得出的共識是首先停止再增關稅，然後以90日時間談判達成貿易協議。



上月市場注意力全部集中在零星劈價個案以及中美峰會消息，很多人忽略了市場有一些豪宅交易，超級豪宅更是靜靜地起革命以高價成交。只是市場悲觀情緒掩蓋一切，忽略了實力買家低調入市。



待新一期居屋攪珠有結果，落空的申請者大量回流到二手私樓市場，形成一些細價樓盤成交突然「架勢」，交投量大增。此時市場才驚覺不少買家進行趁低吸納行動。



不少人估計未來政府會在東大嶼興建人工島造地1,700公頃，透過填海所得的土地儲備，可興建26至40萬個住宅單位，給予70萬至110萬人口居住，其中7成為公營房屋。預計首階段的住宅單位可在2032年入伙，到時居住問題自然解決，現時不必急於買樓。



大家想想，距今年期達13年。據政府計劃的東大嶼中部水域人工島相關填海研究需時4年，填海工程能否在9年時間完成到首期，值得懷疑。但眼前未來13年，市民的居住如何應對？



都是那一句忠告：「時間不等人，要買樓就買樓，早買早着！」



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑



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