代理行：明年首季工商廈料跌價　舖市睇升

中原(工商舖)董事總經理潘志明稱，現場市場觀望氣氛濃厚，明年第1季工商舖市場將跟隨大市回調，預測首季工廈跌價5%；商廈售價則跌10%至15%。不過他估計，明年第2季市況回升，該兩類物業全年售價可平穩上升5%。



至於舖位方面，該行預計明年整體舖價可升5%至10%，核心區舖位租金走勢平穩，非核心區的舖租則看好可升5%至10%。



他又表示，該行今年全年營業額約8億港元，按年微升；明年料可升至8.6億元。明年工、商、舖3個部門的員工料維持720人，分行及組別數目則分別維持31間及82組。



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