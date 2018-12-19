【即市分析】聯想維持區間上落

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：聯想集團(00992)今年創出佳績，助股價於谷底反彈，至今雖仍於高位徘徊，惟上升動力似已減弱。該股即市升1.4%，報5.55元。



聯想上半年收入及純利按年增長16%及2.6倍，且全球個人電腦出貨量亦重返第一，在個人電腦及平板電腦市場具有領導地位，表現理想。集團管理層曾表示，相信公司強勁表現可以持續。



不過，公司未來表現須留待時間驗證，但該股今年由低位3.53元回升，至今累積升幅逾57%，或已反映大部分利好因素，相信未有新催化劑出現前，暫難再大炒。



從日線圖可見，該股股價由11月起已由升勢轉為於5.2元至6元區間橫行，14日RSI持續處於50邊緣，10天、20天及50天線趨向交纏，而且成交持續縮減，料短線將維持區間橫行。

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