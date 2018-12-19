樓價UPDATES：首置客趁跌價上車！533萬購龍濤苑
2018年12月19日 14:48
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樓市回落業主願意減價，首次置業買家把握上車機會，以533萬元買入大坑龍濤苑一房戶。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。
港島區
●小西灣藍灣半島1座高層A室，實用面積614方呎，三房套房間隔，成交月租2.35萬元，實用呎租約38元。
●大坑龍濤苑1座高層G室，實用面積290方呎，一房間隔，減價27萬元，獲首置客以約533萬元承接，實用呎價18,379元。
●赤柱村道4號Grosse Pointe Villa一個實用面積2,438方呎單位，四房套房設計，以每月租金10萬元租出，實用呎租約41元。
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九龍區
●西南九龍匯璽2B座中層J室，實用面積381方呎，一房間隔，以每月租金1.83萬元租出，實用呎租約48元。
●奧運站維港灣5座中低層G室，實用面積457方呎，兩房間隔，以1,050萬元放盤，累減至約870萬元成交，實用呎價19,037元。
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