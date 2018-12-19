調查：唔少港人已投身或正考慮開網店

成為網紅(網絡紅人)是時下不少年輕人的夢想，最新宏利投資者意向指數(MISI)調查結果顯示，25%香港受訪者現時正從事數碼化全職或兼職工作，而考慮從事的則佔30%。



在已從事或尋求從事數碼化全職職業的人士中，53%於網上尋找工作項目或兼職機會，50%網上銷售產品或服務；32%受訪者希望以網上分享文字或影音內容的方式，吸引觀眾並獲得收益；而21%致力成為網紅、意見領袖(KOL)或YouTube主播(YouTuber)，賺取商業贊助或現金收入。



該調查亦發現，更多人退休後希望利用網上數碼平台繼續做「斜槓青年」(Slash)、經營網店、拍片賺外快。其中78%受訪者指，他們願意在退休後繼續從事全職或兼職數碼工作，而72%受訪者亦認同，數碼科技可增加退休後工作的可能性和靈活度。



然而，財務規劃對「數碼職人」而言更為重要。調查發現，在香港從事數碼化全職工作的人士中，67%希望能夠獲取更多有關財務管理及收入再投資的資訊和建議，而62%則認為，鑑於收入變得不穩定，需要增加退休儲備。47%從事數碼化全職工作的人士對缺乏收入穩定性及保險保障表示擔憂。



另方面，該調查又顯示，香港人平均需要15.4年現時收入的儲備，以保持目前生活水平，惟受訪港人平均僅有2.9年的儲蓄，退休儲蓄差額高達12.5年的收入額，為亞洲區內第二高，意味港人退休後難以維持生活質素，或需要另覓其他方法去儲蓄支持生活。



宏利財富及資產管理(亞洲)零售財富分銷區域主管李錦榮表示，新數碼時代正改變香港的職場面貌。透過審慎的財務規劃、更有機會缩小儲蓄缺口，提高生活質素。考慮轉投數碼化職業的人士應全面檢視自身財務管理方式、以充分享受數碼化轉型帶來的益處。



被問及資產配置的建議，李錦榮則指現時貿易摩擦有緩和趨勢，對亞洲股票債券市場有利，而加息周期在即，資金有機會回流至亞洲，也是投資的好機會。

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