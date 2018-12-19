【專家樓評】林浩文：港珠澳大橋效應　新界樓市看俏

港珠澳大橋通車，引起了不少話題。最近不少媒體指出，東涌成為被遊客逼爆的「重災區」。今日想跟大家分析港珠澳大橋通車，對新界樓市的影響。



大家要首先忘記居住環境、購買力、面積等問題，考慮大灣區融合，港珠澳大橋在「黃金三角形」來看，新界區有其優勢。特別是東涌、屯門、元朗，因香港未來大部分規劃都在香港西面為主而受惠。



至於在九龍的西面，有西九文化區、高鐵站、再加上港珠澳大橋通車，大嶼北有隧道連接屯門，又能夠從屯門經西部通道連接到深圳的南山區。



大家細心觀察，當中有數個地點都有相對較佳的投資價值，經過的地點有東涌；大家亦可以留意北大嶼山和東大嶼的概念，以及之後的人工島、填海。筆者相信，北大嶼會主力發展，而南大嶼集中保育。因此，東涌有着橋頭堡的作用。



另外，東涌附近有人工島、未來機場附近有北商業區、Skycity，在一連串建築和發展項目下，未來東涌的發展潛力不細。



除此之外，屯門亦有其優勢，只要屯門至赤鱲角連接路落成，由機場到屯門，以及經西部通道到深圳的南山區的交通時間，都可以大幅減少，因此，這些地區未來的投資潛力都較大。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文



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