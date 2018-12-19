歐股早段續升　葛蘭素史克飆近7%

美國聯儲局決議在即，歐股主要指數周三(19日)早段向好，英國富時100指數升0.42%，報6,729點；德國DAX指數升0.27%，報10,769點；法國CAC指數升0.4%，報4,772點。



受預算案達成協議的消息帶動，意大利富時MIB指數早段續升1.64%，報18,950點；銀行股急漲，BPM銀行升4.63%；意大利聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)升4.48%；UBI Banca升4.49%；裕信銀行(UniCredit)升4.11%。



個股方面，英國藥廠葛蘭素史克宣布，將與美國同業輝瑞成立合資消費者醫保公司，前者股價升6.93%。



英國皇家郵政股價跌3.1%；此前有外媒報道，該公司於聖誕前的郵遞高峰期正面臨人手不足的問題。



【16:10】歐股3大指數高開，英國富時100指高開0.1%，報6,707點；德國DAX指數高開0.17%，報10,759點；法國CAC指數高開0.26%，報4,766點。



意大利富時MIB指數高開0.9%，報18,813點。此前有消息指，該國就明年財赤預算與歐盟達成非正式協議。



法國財長邁勒爾表示，明年法國的財政赤字將佔國內生產總值(GDP)的3.2%；較早前市場預期的3.4%為低。



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