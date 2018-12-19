【市後重點睇】道期漲百點　金價守1250美元

美匯指數企96.8水平，圓匯反覆報112.42；歐元兌美元報1.138；英鎊報1.266，港匯跌至7.820。離岸人民幣(CNH)企6.89。金價守1,250美元。油價偏軟，布油報56.35美元，紐油報46.3美元。聯儲局議息結果揭盅前夕，道指期貨漲121點。



●市後關注點

-17:30 英國11月CPI、PPI

-21:30 美國第3季經常帳；加拿大11月CPI

-23:00 美國11月成屋銷售

-23:30 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存

-周四凌晨03:00 聯儲局公布議息結果及最新經濟預測報告

-周四凌晨03:30 聯儲局主席鮑威爾舉行記者會

-周四凌晨05:45 新西蘭第三季GDP、11月貿易帳



●恒生指數全日升51點或0.2%，報25,865點，成交571億港元；石油股沽壓大。http://bit.ly/2PJQHSM



●A股快報：滬綜指收跌逾1%，5G概念股活躍。http://bit.ly/2SYS2qW

-地產股炒上，山東住建廳就菏澤市「取消限售」降溫。http://bit.ly/2QGvNsS



●亞洲股市：日股收跌127點，軟銀公司首掛挫14%。http://bit.ly/2PNrAOM



●歐股開市向好，意股高開近1%。http://bit.ly/2SbTpCw



●【大師午間教路】繼續坐淡倉！http://bit.ly/2Gp0gae



●【股匯攻略】美股於100周線覓得支持。http://bit.ly/2T0HMyp



●【即市分析】美國加息陷兩難，港股後市點炒作？http://bit.ly/2QHapnq



●【M18推薦】中外運擴業務惹憧憬。http://bit.ly/2ED1Qnm



●外匯攻略：金曹指加息後美匯仍會跌。http://bit.ly/2rL8m2J



●大鱷「押錯注」，傳花旗貸款或面臨1.8億美元損失。http://bit.ly/2Lu8wVu



●泰國加息0.25厘，近7年首度上調。http://bit.ly/2SVMdKH



●【專家樓評】陳永傑：樓市底子厚，勿過分睇淡。http://bit.ly/2SSdcqC



●代理行：明年首季工商廈料跌價，舖市睇升。http://bit.ly/2ClFKDx



●新盤混戰：

-凱滙2期首批208伙今收票，日內或再加推。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/