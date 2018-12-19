大新料香港銀行將加息1/8厘　中小行壓力較大

市場預期美國聯儲局於12月議息會議後宣布加息四分之一厘，大新銀行集團(02356)經濟師溫嘉煒表示，香港跟加的機會相當大，料香港銀行明日(20日)會加息八分之一厘。相對而言，大型銀行流動性充裕，中小型銀行較有加息壓力，會否每間銀行均會加息，則需視乎自身資金成本。



他並指，12月中旬以來，香港拆息明顯上升，反映企業及銀行資金需求較大，料拆息至明年1月才會回落，明年上半年香港最多加息兩次，每次八分之一厘。



內地央行連續三日進行逆回購操作，他指逆回購主要針對短期流動性，重啟有關操作不代表中國往後降準的機會縮小。若美國明年加息次數由市場預期的三次減至一次，相信對人民幣匯價走勢有正面影響，不過，中國經濟放緩壓力仍然存在，不能排除人民幣「破七」的可能，料明年人民幣兌每美元徘徊6.9至7.1水平。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/