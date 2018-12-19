【今日破位表】油價受壓　石油股齊破低

美國議息前夕，市場觀望氣氛維持濃厚，今日(周三)港股表現牛皮，全日高低波幅僅141點，收市報25,865點，微升51點，成交額571億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有6隻，股價創52周新低的股份有118隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



市場對環球經濟放緩的憂慮日增，加上近期外圍股市動盪，推升避險需求，帶動黃金價格做好，重上每安士1,250美元水平。金礦股近期持續攀升，其中招金礦業(01818)今日再創8.29元的52周新高，收升2.6%，報8.2元。



另邊廂，據指俄羅斯本月的石油產量創下新高，且美國產油量亦高居不下，加劇市場對供應過剩擔憂，使國際油價再度受壓。石油股未能幸免，今日幾乎全線下挫，其中，中國石油股份(00857)、中石化油服(01033)、巨濤海洋石油服務(03303)、華油能源(01251)等齊創52周新低。

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