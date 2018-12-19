【fb直播】港股悶局幾時破？黃偉豪話你知！

投資者觀望氣氛濃厚，港股周三(19日)彈唔起，跌唔落，全日波幅唔夠150點！聯儲局公布議息結果後，有望推動港股衝破悶局？



議息結果未出，本地地產股竟然先炒起？長實集團(01113)、信和置業(00083)齊齊跑贏大市，依家買怕唔怕中伏？



國際油價又急挫，「三桶油」齊齊打入十大藍籌跌幅榜，有貨要狠心沽？博反彈都未係時候？



《東網Money 18》搵來中民證券（香港）研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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